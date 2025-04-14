"Понимаю, что Довбик чувствует себя...". Раньери высказался об украинце после матча с Лацио

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери ответил на вопрос о возможном сочетании в основном составе двух форвардов – узбека Эльдора Шомуродова и украинца Артема Довбика.

Вчера "волки" сыграли вничью в римском дерби с "Лацио" (1:1) в Серии А.

"Я знаю, что с двумя нападающими мы играем более вертикально и решительно, но если я выпущу их обоих с первых минут, у меня не будет вариантов для усиления со скамейки запасных. Это единственное, что меня сдерживает. У меня есть идея использовать их вместе, а потом я начинаю нервничать.

Понимаю, что Довбик чувствует себя менее изолированным рядом с Шомуродовым, поэтому мне предстоит найти решение", - сказал Раньери в интервью DAZN.