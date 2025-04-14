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"Понимаю, что Довбик чувствует себя...". Раньери высказался об украинце после матча с Лацио

Италия

Дилемма опытного специалиста

"Понимаю, что Довбик чувствует себя...". Раньери высказался об украинце после матча с Лацио

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери ответил на вопрос о возможном сочетании в основном составе двух форвардов – узбека Эльдора Шомуродова и украинца Артема Довбика.

Вчера "волки" сыграли вничью в римском дерби с "Лацио" (1:1) в Серии А.

"Я знаю, что с двумя нападающими мы играем более вертикально и решительно, но если я выпущу их обоих с первых минут, у меня не будет вариантов для усиления со скамейки запасных. Это единственное, что меня сдерживает. У меня есть идея использовать их вместе, а потом я начинаю нервничать.

Понимаю, что Довбик чувствует себя менее изолированным рядом с Шомуродовым, поэтому мне предстоит найти решение", - сказал Раньери в интервью DAZN.

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Клаудио Раньери Серия А Лацио (Рим) Артем Довбик Рома (Италия) Эльдор Шомуродов
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Caballero (DC)
14.04.2025 в 09:20
Це Рома єдиний клуб у світі який принципово може грати лише з одним нападником?
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Комментарии 1
Caballero (DC)
14.04.2025 в 09:20
Це Рома єдиний клуб у світі який принципово може грати лише з одним нападником?
Ответить
0
0

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