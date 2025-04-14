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Главный тренер Ромы поделился мыслями после матча с Лацио
Доволен ничьей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал ничью с "Лацио" (1:1) в интервью после матча.
"Мы возвращались назад, а мне это не нравится. Я просил идти в глубину, отдавать мяч больше вперед, вместо этого мы постоянно возвращались назад. Вингеров мы выпустили намеренно – и чтобы противостоять их фулбекам, и чтобы поставить их в сложное положение. Зато, заходя внутрь и возвращаясь назад, мы снова оказывались возле наших защитников, и это мне не понравилось. Но пусть, как есть.
Я считаю, что в итоге это было нервное дерби, как всегда. "Лацио" сделали чуть больше в плане голевых моментов. Мы сделали меньше, но я доволен этой ничьей", – сказал Раньери.
Добавим, что после 32-х сыгранных матчей "Рома" занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии с 54 очками.
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