Главный тренер Ромы поделился мыслями после матча с Лацио

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал ничью с "Лацио" (1:1) в интервью после матча.

"Мы возвращались назад, а мне это не нравится. Я просил идти в глубину, отдавать мяч больше вперед, вместо этого мы постоянно возвращались назад. Вингеров мы выпустили намеренно – и чтобы противостоять их фулбекам, и чтобы поставить их в сложное положение. Зато, заходя внутрь и возвращаясь назад, мы снова оказывались возле наших защитников, и это мне не понравилось. Но пусть, как есть.

Я считаю, что в итоге это было нервное дерби, как всегда. "Лацио" сделали чуть больше в плане голевых моментов. Мы сделали меньше, но я доволен этой ничьей", – сказал Раньери.