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Известный клуб под руководством чемпиона мира вернулся в Серию A спустя сезон после вылета
Преждевременно выполнили задачу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Сассуоло" официально вернулся в Серию А после сезона отсутствия. Результаты в других матчах математически обеспечили команде под руководством чемпиона мира-2006 Фабио Гроссо повышение в классе.
Случилось это благодаря победе "черно-зеленых" в субботнем поединке с "Моденой" со счетом 3:1.
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Таким образом, за пять игр до конца сезона лидер Серии B на 16 очков опережает идущую на третьем месте "Специю".
За вторую строчку Серии Б, помимо "Специи", также борются "Пиза" (2-е место) и "Кремонезе" (4-е место). Третью путевку в высший дивизион получит победитель плей-офф с участием команд из топ-8.
????⚫️ ???????????????????????????????? | Sassuolo have been promoted to Serie A! ✅????????— EuroFoot (@eurofootcom) April 13, 2025
After being relegated last season, they are back to the top tier of Italian football. ???? pic.twitter.com/BCjTjGGsxz
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