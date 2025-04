Известный клуб под руководством чемпиона мира вернулся в Серию A спустя сезон после вылета

"Сассуоло" официально вернулся в Серию А после сезона отсутствия. Результаты в других матчах математически обеспечили команде под руководством чемпиона мира-2006 Фабио Гроссо повышение в классе.

Случилось это благодаря победе "черно-зеленых" в субботнем поединке с "Моденой" со счетом 3:1.

Таким образом, за пять игр до конца сезона лидер Серии B на 16 очков опережает идущую на третьем месте "Специю".

За вторую строчку Серии Б, помимо "Специи", также борются "Пиза" (2-е место) и "Кремонезе" (4-е место). Третью путевку в высший дивизион получит победитель плей-офф с участием команд из топ-8.

????⚫️ ???????????????????????????????? | Sassuolo have been promoted to Serie A! ✅????????



After being relegated last season, they are back to the top tier of Italian football. ???? pic.twitter.com/BCjTjGGsxz