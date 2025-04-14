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Команда Малиновского определилась с именем тренера на следующий сезон
Известно, кто будет возглавлять итальянский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра может остаться в команде на следующий сезон.
Как сообщил журналист Николо Скира, руководство клуба хочет оставить 46-летнего француза менеджером на следующий сезон. Несмотря на то, что действующий контракт с наставником рассчитан как раз до конца июня 2026 года, «грифоны» не исключают возможности его продления на еще один сезон, то есть до 2027 года.
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Напомним, что "Дженоа" находится на 12-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 39 очков после 32-х туров.
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