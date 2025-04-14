Коллектив Фабрегаса все ближе к топ-10. Комо - Торино 1:0. Видео гола и обзор матча

"Комо" минимально переиграл "Торино" в 32-м туре чемпионата Италии.

Решающий гол в поединке забил Анастасиос Дувикас.

В турнирной таблице на счету подопечных Сеска Фабрегаса уже 36 очков. У "Торино", находящегося на 10-й строчке, больше лишь на 4 балла.

Серия А. 32-й тур

Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Торино" 1:0

Гол: Дувикас 38