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Коллектив Фабрегаса все ближе к топ-10. Комо - Торино 1:0. Видео гола и обзор матча

Италия

Прогресс налицо

Коллектив Фабрегаса все ближе к топ-10. Комо - Торино 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Комо" минимально переиграл "Торино" в 32-м туре чемпионата Италии.

Решающий гол в поединке забил Анастасиос Дувикас.

В турнирной таблице на счету подопечных Сеска Фабрегаса уже 36 очков. У "Торино", находящегося на 10-й строчке, больше лишь на 4 балла.

Серия А. 32-й тур

Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Торино" 1:0

Гол: Дувикас 38

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