Игор Тудор отреагировал на вторую подряд домашнюю победу Ювентуса под его руководством

Главный тренер "Ювентуса" Игор Тудор прокомментировал победу его команды в матче против "Лечче" (2:1).

"Матч выдался неплохим. Мы провели великолепный первый тайм, хорошо сыграли во второй половине, хотя концовка была немного нервной. Жаль, что нам не удалось реализовать все свои моменты, однако я доволен результатом. Не все игроки получают достаточно игрового времени, они должны выходить на поле со скамейки запасных, чтобы усилить игру команды, чего я сегодня, к сожалению, не увидел. Над этим нужно работать".