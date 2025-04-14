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Игор Тудор отреагировал на вторую подряд домашнюю победу Ювентуса под его руководством
Отличное начало тренерской карьеры в Турине
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Игор Тудор прокомментировал победу его команды в матче против "Лечче" (2:1).
"Матч выдался неплохим. Мы провели великолепный первый тайм, хорошо сыграли во второй половине, хотя концовка была немного нервной. Жаль, что нам не удалось реализовать все свои моменты, однако я доволен результатом. Не все игроки получают достаточно игрового времени, они должны выходить на поле со скамейки запасных, чтобы усилить игру команды, чего я сегодня, к сожалению, не увидел. Над этим нужно работать".
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По итогам 32-го тура Серии А "Ювентус" находится на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 59 очков.
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