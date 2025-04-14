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Наполи - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Наполи - Эмполи: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.04.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Наполи - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Среди аутсайдеров, малых команд, наиболее страшный соперник для "Наполи" в последние годы - "Эмполи". В сезоне 2021/22 поражение от него окончательно выбило неаполитанцев из борьбы за Скудетто, в сезоне 2023/24 - уволило тренера. Особенно же страшно выходит в апреле - все четыре очные встречи в этом месяце за последние десять лет выиграл именно "Эмполи". Неужели тенденция подтвердится и сегодня, 14-го апреля, когда "Наполи" очень нужна победа в борьбе за Скудетто?

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Серия А. 32-й тур

14 апреля. 21:45. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Эмполи"

Трансляция - Megogo 2

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Трансляція матчу Наполі - Емполі
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