Заступит на другую должность. В Роме рассказали о будущем Раньери

Спортивный директор "Ромы" Флоран Гизольфи высказался о роли Клаудио Раньери в следующем сезоне.

"Клаудио Раньери проделал великолепную работу в текущем сезоне, а в следующем сезоне он будет спортивным советником, который будет помогать мне и владельцам клуба. Он является очень важной фигурой нашего спортивного проекта.

Сейчас мы ищем нового тренера. Клуб отпразднует свой столетний юбилей в 2027 году, а в 2028 году, я надеюсь, будет открыт новый стадион, поэтому мы хотим найти человека, который будет отвечать всем нашим требованиям".