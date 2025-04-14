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Заступит на другую должность. В Роме рассказали о будущем Раньери

Италия

Он поможет выбрать нового тренера команды на следующий сезон

Заступит на другую должность. В Роме рассказали о будущем Раньери

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Ромы" Флоран Гизольфи высказался о роли Клаудио Раньери в следующем сезоне.

"Клаудио Раньери проделал великолепную работу в текущем сезоне, а в следующем сезоне он будет спортивным советником, который будет помогать мне и владельцам клуба. Он является очень важной фигурой нашего спортивного проекта.

Сейчас мы ищем нового тренера. Клуб отпразднует свой столетний юбилей в 2027 году, а в 2028 году, я надеюсь, будет открыт новый стадион, поэтому мы хотим найти человека, который будет отвечать всем нашим требованиям".

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Напомним, что сейчас "Рома" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 54 очка в 32 турах.

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Клаудио Раньери Рома (Италия)
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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