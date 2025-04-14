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Будущее форварда Милана в клубе остается под вопросом

Италия

Футболист имеет шансы покинуть команду

Будущее форварда Милана в клубе остается под вопросом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" намерен продать форварда, однако мнение руководства клуба может измениться на фоне великолепных выступлений игрока.

Как сообщил журналист Николо Скира, будущее Луки Йовича в Милане остается под вопросом. Футболист был очень близок к тому, чтобы покинуть клуб в июне, но теперь он намерен остаться в команде на следующий сезон.

Отмечается, что выступления 27-летнего серба могут изменить мнение руководства "россонери" и убедить их в том, чтобы сохранить форварда в команде. Окончательное решение будет зависеть от нового спортивного директора и тренера.

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В этом сезоне Лука Йович принял участие в 10 матчах "Милана" в чемпионате Италии, забив два гола. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

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Милан Лука Йович
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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