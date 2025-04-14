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Антонио Конте определился со своим будущим в Наполи - СМИ

Италия

Известный итальянский специалист принял окончательное решение

Антонио Конте определился со своим будущим в Наполи - СМИ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Наполи" Антонио Конте определился со своим будущим в клубе.

Согласно информации от издания La Gazzetta dello Sport, 55-летний итальянский специалист решил остаться в команде как минимум на следующий сезон, несмотря на то, что его связывали с работой в "Ювентусе" и "Милане".

Одной из главных причин такого решения считается то, что владелец "Наполи" Аурелио де Лаурентис согласился выделить значительные средства на летнее трансферное окно ради усиления состава "партенопейцев".

Напомним, что Антонио Конте возглавил "Наполи" летом прошлого года, согласившись подписать трехлетний контракт, который истекает в конце июня 2027 года.

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На данный момент "Наполи", имея игру в запасе, занимает второе место в турнирной таблице Серии А с 65 очками после 31 тура, отставая от "Интера", являющегося лидером чемпионата Италии, на шесть зачетных баллов.

Сегодня, 14-го апреля, "Наполи" сыграет с "Эмполи", за который выступает Виктор Коваленко. Начало игры в 21:45.

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Антонио Конте Наполи
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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