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Итальянский топ-клуб сделал выгодное предложение перспективному форварду Лилля
Нападающий летом станет свободным агентом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский топ-клуб сделал выгодное предложение перспективному форварду "Лилля".
Как сообщил журналист Экрем Конур, представители миланского "Интера" связались с агентами Джонатана Дэвида, предложив 25-летнему канадскому нападающему пятилетний контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год.
Отмечается, что звезда "Лилля" выслушает предложения от других европейских топ-клубов, прежде чем принять решение.
Его действующий контракт с "мастифами" заканчивается в июне этого года, поэтому футболист покинет команду бесплатно.
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В этом сезоне Джонатан Дэвид забил 23 гола и отдал 10 ассистов в 44 матчах за "Лилль" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
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