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Итальянский топ-клуб сделал выгодное предложение перспективному форварду Лилля

Италия

Нападающий летом станет свободным агентом

Итальянский топ-клуб сделал выгодное предложение перспективному форварду Лилля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский топ-клуб сделал выгодное предложение перспективному форварду "Лилля".

Как сообщил журналист Экрем Конур, представители миланского "Интера" связались с агентами Джонатана Дэвида, предложив 25-летнему канадскому нападающему пятилетний контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

Отмечается, что звезда "Лилля" выслушает предложения от других европейских топ-клубов, прежде чем принять решение.

Его действующий контракт с "мастифами" заканчивается в июне этого года, поэтому футболист покинет команду бесплатно.

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В этом сезоне Джонатан Дэвид забил 23 гола и отдал 10 ассистов в 44 матчах за "Лилль" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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