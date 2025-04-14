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Серия А. Наполи легко избежал традиционного подводного камня, восемь минут Коваленко

Италия
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"Везувиани" преследуют "Интер"

Серия А. Наполи легко избежал традиционного подводного камня, восемь минут Коваленко

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 32-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Эмполи" 3:0

Голы: МакТоминей 18, 61, Лукаку 56

"Наполи": Мерет, Мадзокки (Спинаццола 75), Ррахмани, Жезус (Марин 72), Оливера, Лоботка, Гилмор (Биллинг 82), МакТоминей, Политано (Нгонг 82), Лукаку (Распадори 82), Нерес

"Эмполи": Васкес, Мариануччи, Вити (Эбуэхи 72), Гогличидзе, Гьяси, Грасси, Хендерсон (Коваленко 82), Пеццелла, Фаццини (Коломбо 60), Какаче (Самбия 82), Эспозито

Предупреждения: Лукаку 42 - Гогличидзе 87

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

"Эмполи" - гроза гранда. Одного. Он весьма успешно играет против "Наполи". Пять побед в восьми предыдущих очных матчах в лиге на всех полях, две победы в предыдущих трех в лиге в Неаполе. В предыдущем сезоне выиграл оба матча у "везувиани", победой в Неаполе уволив их тренера. В сезоне 2021/22 победой в апреле выбил их из борьбы за Скудетто. Конкретно в четвертом месяце года тосканцы и вовсе выиграли у неаполитанцев все четыре предыдущих матча за предыдущиe десять лет.

Впрочем, сегодня подопечным Антонио Конте удалось избежать повторения таких результатов, оформить две победы в двух матчах над этим соперником в нынешнем сезоне. И остаться в борьбе за Скудетто. Причем это получилось сделать довольно легко. По крайней мере, по результату.

Проблемы "Наполи" в этом матче ожидались не только из-за статистики очных. А и из-за его формы. Из-за лишь двух побед в предыдущих девяти матчах лиги, из-за нуля побед с разницей более одного мяча в предыдущих 11-ти, нуля побед с разницей более двух в предыдущих 12-ти. В том числе 0:0 три тура тому против "Венеции", такой же команды из зоны вылета, как "Эмполи". Однако сам "Эмполи" не выиграл вообще в 16-ти предыдущих матчах. Он не в той форме, чтобы долго мешать гранду.

В первом тайме он усиленно мешал. Как часто делал против грандов в этом сезоне, в немалом количестве случаев даже не пропуская от них до перерыва. По ударам по воротам, по пасам в атакующей трети поля до перерыва сегодня он победил. Хотя владел мячом почти в два раза реже. Уже в дебюте Фаццини неточно замкнул головой из вратарской. Сразу после гола Гьяси повторил упражнение. Эспозито красиво пробивал слета - Мерет отбил.

И все же качество "Наполи" сыграло. Лукаку освободил МакТоминея в центре поля, шотландец прорвался почти до штрафной, пробил низом перед входом в нее с отскоком от газона и попал. Политано закручивал с линии штрафной - Васкес отбил. Нерес замыкал "кросс" - вновь Васкес вытащил. А в первой стадии второго тайма, стадии давления хозяев, левый защитник Оливера вдруг оказался на позиции "десятки" и классным пасом освободил Лукаку. Ромелу спокойно забил.

"Эмполи" пошел отыгрываться, заменил опорника на центрфорварда, но сразу же пропустил - Лукаку навесил справа, МакТоминей замкнул головой. Вскоре контратаку МакТоминей завершил ударом в стойку. Будто давая сопернику понять, что в этом матче будет скорее 4:0, чем 3:1. В итоге не было ни того, ни другого, поскольку игра совершенно успокоилась.

С 25-го января "Наполи" не может создать серию побед в лиге на всех полях. Но серия домашних побед в лиге сегодня выросла до трех. А отставание от лидера лиги, "Интера", сократилось до трех очков. За Скудетто борются лишь эти две команды. А против вылета - гораздо больше. "Эмполи", пусть и после пяти очков в 17-ти последних турах, лишь в двух очках позади спасительного 17-го места. Искать выход на него нужно будет против менее грозных соперников, чем сегодняшний.

В свете травм Виктор Коваленко ныне четвертый опорник в иерархии "Эмполи". Сегодня матч на поле начали трое первых, Фаццини в итоге заменили, но на форварда на 60-ой минуте, когда тосканцы еще надеялись вернуться в игру. Украинец в итоге вышел на поле на 82-ой, записав на свой счет первый выход в лиге за месяц. Старался, бегал, но в глубине поля и, что интересно, на левом фланге. Коснулся мяча трижды, отдал две передачи - все именно слева.

В любом случае, игра была решена до него.

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