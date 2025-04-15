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Коваленко не помог. Наполи - Эмполи 3:0. Видео голов и обзор матча

Италия
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Коллектив Конте все ещё в чемпионской гонке

Коваленко не помог. Наполи - Эмполи 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" одержал крупную победу над "Эмполи" в 32-м туре чемпионата Италии.

Дублем за "адзурри" отличился Скотт Мактоминей, еще один гол забил Ромелу Лукаку.

Украинский полузащитник гостей Виктор Коваленко появился на поле на 82-й минуте встречи.

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В турнирной таблице "Наполи" на три очка отстает от первой строчки, а "Эмполи" - до спасительной 17-й.

Серия А. 32-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Эмполи" 3:0

Голы: Мактоминей 18, 61, Лукаку 56

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