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Коваленко не помог. Наполи - Эмполи 3:0. Видео голов и обзор матча
Коллектив Конте все ещё в чемпионской гонке
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" одержал крупную победу над "Эмполи" в 32-м туре чемпионата Италии.
Дублем за "адзурри" отличился Скотт Мактоминей, еще один гол забил Ромелу Лукаку.
Украинский полузащитник гостей Виктор Коваленко появился на поле на 82-й минуте встречи.
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В турнирной таблице "Наполи" на три очка отстает от первой строчки, а "Эмполи" - до спасительной 17-й.
Серия А. 32-й тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Эмполи" 3:0
Голы: Мактоминей 18, 61, Лукаку 56
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