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Антонио Конте: Газеты и медиа должны благодарить Наполи

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Гонка за Скудетто еще жива

Антонио Конте: Газеты и медиа должны благодарить Наполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Наполи" Антонио Конте сохранил шансы на титул, победив "Эмполи" со счетом 3:0 в понедельник, 14 апреля.

"Мы провели великолепный матч. "Эмполи" умеет создавать проблемы. Даже если ты прессингуешь высоко, они играют длинными передачами и очень организованы. Я удивлен, что они борются за выживание. Желаю им наилучшего – они действительно хорошо организованы.

Кто-то говорил, что мы играем хуже во втором тайме, но сегодня мы полностью доминировали, поэтому те, кто сомневался в нашей физической форме, могут успокоиться.

Мы держимся, три очка позади "Интера". Наша цель – мешать, и мы действительно создаем неудобства команде, которая является очень сильной не только в Италии, но и в Европе. Это сбалансированный состав, который показывает высокий уровень. Я считаю, что кто-то – газеты и медиа – должны благодарить "Наполи" за то, что мы сохраняем борьбу за титул. Иначе все говорили бы о завершенном сезоне, было бы меньше дискуссий на телевидении и меньше бы продавалось газет", – сказал Конте.

Добавим, что после 32-х сыгранных матчей "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с 68 очками. У первого "Интера" – 71.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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