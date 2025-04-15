Антонио Конте: Газеты и медиа должны благодарить Наполи

"Наполи" Антонио Конте сохранил шансы на титул, победив "Эмполи" со счетом 3:0 в понедельник, 14 апреля.

"Мы провели великолепный матч. "Эмполи" умеет создавать проблемы. Даже если ты прессингуешь высоко, они играют длинными передачами и очень организованы. Я удивлен, что они борются за выживание. Желаю им наилучшего – они действительно хорошо организованы.

Кто-то говорил, что мы играем хуже во втором тайме, но сегодня мы полностью доминировали, поэтому те, кто сомневался в нашей физической форме, могут успокоиться.

Мы держимся, три очка позади "Интера". Наша цель – мешать, и мы действительно создаем неудобства команде, которая является очень сильной не только в Италии, но и в Европе. Это сбалансированный состав, который показывает высокий уровень. Я считаю, что кто-то – газеты и медиа – должны благодарить "Наполи" за то, что мы сохраняем борьбу за титул. Иначе все говорили бы о завершенном сезоне, было бы меньше дискуссий на телевидении и меньше бы продавалось газет", – сказал Конте.