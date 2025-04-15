Ювентус заработает деньги благодаря возвращению Сассуоло в Серию А

"Сассуоло" вылетел из Серии А в конце сезона 2023/24, но в воскресенье обеспечил свое возвращение после года в Серии B.

В составе "Сассуоло" выступает защитник Тарик Мухаремович, который присоединился к ним на правах аренды с опцией выкупа из "Ювентуса" летом 2024 года. Эта опция выкупа стала обязательной после повышения "нероверди" до Серии А.

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Это означает, что "Ювентус" получит около 5 миллионов евро – 2,5 миллиона евро гарантированных выплат и 2,5 миллиона в виде бонусов. "Старая Синьора" также получит 50% от следующей продажи Мухаремовича.

Добавим, что в этом сезоне 22-летний центрбека забил 2 гола и отдал 1 ассист в 25 матчах за "Сассуоло" во всех турнирах.