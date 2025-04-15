Ювентус планирует несколько громких трансферов этим летом 

Как сообщает Tuttosport, этим летом туринский клуб намерен подписать нескольких игроков для основного состава.

Прошлым летом, уже под руководством Мотты, "Юве" потратил более 200 миллионов евро на Тена Копмейнерса, Дугласа Луиза, Нико Гонсалеса, а также совершил ряд аренд с опциями или обязательным выкупом. Потому в клубе считают, что имеют достаточно мощный костяк, и не планируют слишком масштабную закупку.

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Во вратарской линии изменений не ожидается. В защите тоже все стабильно, ведь возвращение травмированного Бремера будет восприниматься как новое усиление. Также клуб имеет обязательства по выкупу Ллойда Келли из "Ньюкасла" и может рассмотреть продление соглашения с Ренату Вейга.

А вот в центре поля главной целью остается Сандро Тонали из "Ньюкасла". Но трансфер будет дорогим, поэтому он реалистичен лишь при условии, что "Ювентус" включит Дугласа Луиза в сделку или же продаст бразильца за хорошую сумму. В атаке туринцы мечтают о подписании Виктора Осимхена, который, вероятно, покинет "Наполи" этим летом. Также рассматривается кандидатура Адемолы Лукмана из "Аталанты".

Добавим, что сейчас "Ювентус" занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Италии с 59 очками.