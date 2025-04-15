"Врачи спрашивают, как я хожу". Победитель Чемпионата Мира 2006 столкнулся с редким генетическим заболеванием

Победитель Чемпионата Мира 2006 столкнулся с редким генетическим заболеванием.

Экс-защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта рассказал, что он столкнулся с вальгусной деформацией коленного сустава, которую часто называют искривлением ног.

Футболист не страдал от серьёзных травм во время своей впечатляющей игровой карьеры, но в недавнем интервью рассказал, что после завершения карьеры его здоровье значительно ухудшилось из-за агрессивного заболевания.

"Со временем мои ноги стали искривляться. За всю свою карьеру я не получил ни одной серьёзной травмы. Однако мне сделали три операции на внутренних менисках — в настоящее время у меня их нет ни слева, ни справа, поэтому со временем мои ноги искривились, и сегодня я — лабораторная модель для многих хирургов. Врачи смотрят и спрашивают, как я хожу. Через несколько лет мне придётся носить полный протез", — сказал Дзамбротта.

Итальянец рассказал, что ему хирурги сделают операцию.

"Мне скоро предстоит операция на обоих коленях. Посетил трех или четырех ведущих хирургов по всей стране, и они не могут объяснить мне, как у меня могут быть такие колени или как я могу заниматься физическими упражнениями, такими как падель-теннис, например", - заявил 48-летний экс-футболист.

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Джанлука Дзамбротта больше всего матчей сыграл за "Ювентус" (297). Также защитник играл за "Милан" и "Барселону".