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"Врачи спрашивают, как я хожу". Победитель Чемпионата Мира 2006 столкнулся с редким генетическим заболеванием
С ума сойти
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Победитель Чемпионата Мира 2006 столкнулся с редким генетическим заболеванием.
Экс-защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта рассказал, что он столкнулся с вальгусной деформацией коленного сустава, которую часто называют искривлением ног.
Футболист не страдал от серьёзных травм во время своей впечатляющей игровой карьеры, но в недавнем интервью рассказал, что после завершения карьеры его здоровье значительно ухудшилось из-за агрессивного заболевания.
"Со временем мои ноги стали искривляться.
За всю свою карьеру я не получил ни одной серьёзной травмы. Однако мне сделали три операции на внутренних менисках — в настоящее время у меня их нет ни слева, ни справа, поэтому со временем мои ноги искривились, и сегодня я — лабораторная модель для многих хирургов.
Врачи смотрят и спрашивают, как я хожу. Через несколько лет мне придётся носить полный протез", — сказал Дзамбротта.
Итальянец рассказал, что ему хирурги сделают операцию.
"Мне скоро предстоит операция на обоих коленях. Посетил трех или четырех ведущих хирургов по всей стране, и они не могут объяснить мне, как у меня могут быть такие колени или как я могу заниматься физическими упражнениями, такими как падель-теннис, например", - заявил 48-летний экс-футболист.
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Джанлука Дзамбротта больше всего матчей сыграл за "Ювентус" (297). Также защитник играл за "Милан" и "Барселону".
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