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Известен план Интера относительно нового контракта для Симоне Индзаги
Но сначала "Бавария"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 16 апреля, "Интер" будет принимать на "Сан-Сиро" "Баварию" в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов после победы 2:1 в Мюнхене.
Кажется, что миланцам достаточно ничьей, но правда в том, что "Бавария", когда приезжала на "Сан Сиро", неизменно доминировала: в четырех предыдущих матчах — только победы немцев, а первая из них — самая болезненная, в Кубке УЕФА 1988/89, в трех следующих встречах в ЛЧ "Интер" вообще не забивал. История, как всегда, против, а предрассудки — слабость Индзаги. Но на сей раз, кажется, есть все предпосылки, чтобы разорвать цепи, сломать табу и с новым импульсом продолжить непростой путь к еще одному "треблу".
Как бы все ни сложилось, будущее команды уже строят под Индзаги. Продление его контракта, действующего до 2026 года, уже давно считается формальностью. Теоретически, клубная политика неизменна: президент Маротта и спортивный директор Аузилио не хотят входить в сезон с тренером, у которого контракт на завершающей стадии, поэтому ранее продления с Индзаги происходили каждый год. Но в этом сезоне все изменилось. Как сообщает издание La Gazzettaa dello Sport, в клубе рассматривают более длинный период: не только до 2027, но и с опцией до 2028 года с повышением зарплаты.
Сейчас Индзаги получает 6,5 миллионов евро плюс щедрые бонусы, связанные с результатами, однако следующей целью является 7 миллионов евро в год.
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