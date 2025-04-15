Опытный полузащитник Интера заговорил о возможном завершении карьеры

Опытный полузащитник миланского "Интера" прокомментировал возможное завершение карьеры.

"Я могу завершить свою карьеру в конце этого сезона. Возможно, это мой последний сезон в качестве футболиста, а может я еще могу продолжать играть на самом высоком уровне один или два года. Сейчас я очень счастлив в "Интере", мне очень приятно играть за этот клуб. Посмотрим, чего мы сможем достичь вместе в этом сезоне".

Напомним, что его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

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Также заметим, что 36-летний Генрих Мхитарян присоединился к "Интеру" летом 2022 года на правах свободного агента. За это время армянин провел 136 матчей за клуб во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 18 ассистов.