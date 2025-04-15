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Два итальянских топ-клуба нацелились на звезду Фейеноорда
Его результативность в этом сезоне поражает
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Два итальянских топ-клуба нацелились на главную звезду роттердамского "Фейеноорда".
Как сообщил журналист Экрем Конур, 24-летний Игор Пайшао привлек внимание "Наполи" и "Ромы", которые готовы сделать свои первые официальные запросы по бразильскому нападающему уже в ближайшее время.
Ранее появлялась информация о том, что "Аталанта" хочет видеть Игоря Пайшао в своем составе, ведь они находятся в поиске замены для Адемолы Лукмана, который собирается покинуть клуб из Бергамо этим летом.
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В этом сезоне Игорь Пайшао забил 14 голов и отдал 17 ассистов в 42 матчах за "Фейеноорд" во всех турнирах.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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