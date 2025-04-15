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Два итальянских топ-клуба нацелились на звезду Фейеноорда

Италия

Его результативность в этом сезоне поражает

Два итальянских топ-клуба нацелились на звезду Фейеноорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Два итальянских топ-клуба нацелились на главную звезду роттердамского "Фейеноорда".

Как сообщил журналист Экрем Конур, 24-летний Игор Пайшао привлек внимание "Наполи" и "Ромы", которые готовы сделать свои первые официальные запросы по бразильскому нападающему уже в ближайшее время.

Ранее появлялась информация о том, что "Аталанта" хочет видеть Игоря Пайшао в своем составе, ведь они находятся в поиске замены для Адемолы Лукмана, который собирается покинуть клуб из Бергамо этим летом.

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В этом сезоне Игорь Пайшао забил 14 голов и отдал 17 ассистов в 42 матчах за "Фейеноорд" во всех турнирах.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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