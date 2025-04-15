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Клубы MLS и Саудовской Аравии заинтересованы в подписании ключевого хавбека Интера
Неплохой вариант для завершения карьеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клубы MLS и Саудовской Аравии заинтересованы в подписании ключевого полузащитника миланского "Интера".
По информации турецкого журналиста Экрема Конура, опытный Хакан Чалханоглу привлек внимание нескольких неназванных команд, выступающих в MLS. Также существует серьезный интерес от клубов Саудовской Про-лиги.
Действующий контракт 31-летнего турка с "Интером" рассчитан до конца июня 2027 года.
Также напомним, что ранее Чалханоглу говорил о том, что в будущем он хотел бы вернуться в Турцию.
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В этом сезоне Хакан Чалханоглу забил 10 голов и отдал 4 ассиста в 37 матчах за "Интер" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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