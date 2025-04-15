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Итальянские СМИ назвали сроки возвращения капитана Милана на поле

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Итальянские СМИ назвали сроки возвращения капитана Милана на поле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянские СМИ назвали сроки возвращения капитана "Милана" на поле.

С большей вероятностью, Майк Меньян не сыграет против "Аталанты" 20 апреля. Тренер "Милана" Серхио Консейсао даст вратарю отдых на один матч клуба, поскольку есть сомнения по травме.

Капитан "Милана" пройдёт контрольную компьютерную томографию и при положительных результатах восстановления вернётся на ответный матч Кубка Италии против "Интера" 23 апреля.

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Напомним, что в матче против "Удинезе" Меньян получил травму при столкновении с Хименесом на 51-й минуте. Голкипера медики унесли на носилках и отправили в больницу для проверки.

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Милан Майк Меньян
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Источник:
Corriere Dello Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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