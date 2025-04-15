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Эксработник Манчестер Юнайтед стал новым директором глобального развития Аталанты
Джон Мерто будет работать в сотрудничестве со спортивным директором Тони Д'Амико
Фото: atalanta.it
"Аталанта" объявила о назначении бывшего футбольного директора "Манчестер Юнайтед" Джона Мерто на должность директора глобального развития клуба.
Джон будет работать в сотрудничестве со спортивным директором Тони Д'Амико, присоединившись к семье Перкасси и совладельцу Стивена Пальюки в развитии "Аталанты" на мировой арене.
54-летний англичанин провел в "Манчестер Юнайтед" почти 11 лет, занимая разные должности, последняя из которых – футбольный директор клуба английской Премьер-лиги. А до работы в "МЮ" Мерто также работал в "Эвертоне", "Фулгеме" и "Ковентри Сити".
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