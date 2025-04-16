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Рома и Наполи поспорят за талантливого форварда Удинезе

Италия

Сделали первые шаги

Рома и Наполи поспорят за талантливого форварда Удинезе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Даниэле Лонго, "Рома" и "Наполи" серьезно заинтересованы в трансфере форварда "Удинезе" Лоренцо Лукки.

Оба клуба ищут нападающих на лето. "Рома" хочет найти достойного сменщика для Артема Довбика, а "Наполи" намерен усилить атаку перед возвращением в Лигу чемпионов. Оба клуба уже вышли на связь с представителями игрока – они поговорили с его агентом Беппе Ризо, чтобы узнать больше о ситуации.

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Лукка находится на вершине списка трансферных целей "Ромы" этим летом, и дальнейшее преследование может зависеть от того, квалифицируется ли клуб в Лигу чемпионов. Для "Наполи" же выкупить игрока за 30 миллионов евро, которые требует "Удинезе", проблемой не будет.

Добавим, что в этом сезоне на счету 24-летнего итальянца 12 голов и 2 ассиста в 34 матчах за "Удинезе" во всех турнирах.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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