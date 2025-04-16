  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Несколько клубов с Ближнего Востока заинтересованы в подписании экс-нападающего Реала
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Несколько клубов с Ближнего Востока заинтересованы в подписании экс-нападающего Реала

Италия

Сейчас он играет в Италии

Несколько клубов с Ближнего Востока заинтересованы в подписании экс-нападающего Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий мадридского "Реала" привлек внимание клубов с Ближнего Востока.

Как сообщил журналист Николо Скира, в последние дни к Луке Йовичу обратились несколько клубов из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Они рассматривают возможность его подписания на правах свободного агента этим летом.

Подчеркнем, что действующий контракт 27-летнего сербского форварда с "Миланом" рассчитан до конца этого сезона, но руководство "россонери" может продлить его уже в ближайшее время, учитывая его игру в последних матчах.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезоне Лука Йович принял участие в 10 матчах за "Милан" в чемпионате Италии, забив два гола. По данным авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

Читайте такжеБудущее форварда Милана в клубе остается под вопросом
По теме
yellow-arrow
Интер - Бавария: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Рома и Наполи поспорят за талантливого форварда Удинезе
yellow-arrow
Атлетико заинтересован в трансфере звездного одноклубника Артема Довбика
Милан Лука Йович
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости