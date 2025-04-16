Несколько клубов с Ближнего Востока заинтересованы в подписании экс-нападающего Реала

Бывший нападающий мадридского "Реала" привлек внимание клубов с Ближнего Востока.

Как сообщил журналист Николо Скира, в последние дни к Луке Йовичу обратились несколько клубов из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Они рассматривают возможность его подписания на правах свободного агента этим летом.

Подчеркнем, что действующий контракт 27-летнего сербского форварда с "Миланом" рассчитан до конца этого сезона, но руководство "россонери" может продлить его уже в ближайшее время, учитывая его игру в последних матчах.

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В текущем сезоне Лука Йович принял участие в 10 матчах за "Милан" в чемпионате Италии, забив два гола. По данным авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.