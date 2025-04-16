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Известно, какой итальянский клуб заинтересован в услугах Томаса Мюллера
А также большой интерес из МЛС
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее легенды немецкого футбола Томаса Мюллера после завершения сезона остается неопределенным. По информации BILD, в услугах 35-летнего игрока заинтересованы клубы Серии А, один из которых – "Фиорентина", которая ранее подписывала экс-игроков "Баварии" Марио Гомеса и Франка Рибери.
Также среди вариантов – переезд в МЛС. Интерес к Мюллеру проявляют сразу несколько клубов: "Сан-Диего", "Цинциннати", "Чикаго Файр", "ЛА Гэлэкси" и "Нью-Йорк Ред Буллз". Особенно актуальным такой шаг может стать после участия "Баварии" в Клубном чемпионате мира в США этим летом. Впрочем, амбициозный Мюллер до сих пор может стремиться выступать на самом высоком уровне в Европе.
Добавим, что в этом сезоне Мюллер провел 38 матчей за "Баварию" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач.
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