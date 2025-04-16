Милан сомневается в необходимости подписания ветерана Манчестер Сити

"Милан" сомневается в целесообразности подписания ветерана "Манчестер Сити" на постоянной основе.

Согласно информации от издания La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб размышляет над необходимостью подписания Кайла Уокера на постоянной основе после того, как 34-летний англичанин потерял игровую форму и получил травму. Вероятно, он вернется в "Манчестер Сити" летом, если "Милан" не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ранее Фабрицио Романо сообщал о том, что Кайл Уокер покинет "Манчестер Сити" этим летом в любом случае.

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Напомним, что Кайл Уокер перешел в "Милан" из "Манчестер Сити" на правах аренды до конца сезона, а руководство "россонери" может подписать его на постоянной основе, активировав опцию выкупа в размере 5 миллионов евро.