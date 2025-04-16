Дженоа собирается продлить контракт с конкурентом Малиновского на его позиции

"Дженоа" собирается продлить контракт с конкурентом Руслана Малиновского на его позиции.

Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "грифонов" готово активировать опцию автоматического продления контракта с Мортеном Торсбю на еще один сезон. Его нынешнее соглашение с клубом действует до лета 2026 года.

Напомним, что сперва 28-летний норвежский полузащитник присоединился к "Дженоа" на правах аренды из берлинского "Униона" в сезоне 2023/24, а прошлым летом "красно-синие" оформили его полноценный трансфер за 3 миллиона евро.

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В этом сезоне Мортен Торсбю провел 28 матчей за "Дженоа" во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. Согласно данным от сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

Сейчас "Дженоа" занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 39 очков после 32-х сыгранных туров.