Фиорентина хочет подписать очередного ветерана Баварии

"Фиорентина" заинтересована в подписании ветерана мюнхенской "Баварии".

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Экрема Конура, флорентийцы планируют предложить 35-летнему Томасу Мюллеру контракт на один год с возможностью его продления на еще один сезон.

Отмечается, что "фиалки" хотят подписать легендарного немца на правах свободного агента этим летом. Поскольку в его услугах заинтересованы много клубов, свое решение Мюллер примет уже по завершении сезона с "Баварией".

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Добавим, что в этом сезоне Томас Мюллер забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 39 играх за "Баварию" во всех турнирах.