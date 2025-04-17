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Фиорентина хочет подписать очередного ветерана Баварии
По примеру Франка Рибери и Марио Гомеса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" заинтересована в подписании ветерана мюнхенской "Баварии".
Согласно эксклюзивной информации от журналиста Экрема Конура, флорентийцы планируют предложить 35-летнему Томасу Мюллеру контракт на один год с возможностью его продления на еще один сезон.
Отмечается, что "фиалки" хотят подписать легендарного немца на правах свободного агента этим летом. Поскольку в его услугах заинтересованы много клубов, свое решение Мюллер примет уже по завершении сезона с "Баварией".
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Добавим, что в этом сезоне Томас Мюллер забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 39 играх за "Баварию" во всех турнирах.
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