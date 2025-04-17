Центрбек Наполи выбыл до конца сезона из-за травмы

Центральный защитник "Наполи" Жуан Жезус не сможет помочь своей команде до завершения сезона. Об этом пишет Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, футболист получил мышечную травму бедра правой ноги. Повреждение произошло в недавнем матче Серии А против "Эмполи" (3:0), в котором защитник был вынужден досрочно покинуть поле.

Жуан Жезус уже начал процесс восстановления, однако, по прогнозам врачей, его возвращение на поле в этом сезоне исключено.