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Центрбек Наполи выбыл до конца сезона из-за травмы

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Центрбек Наполи выбыл до конца сезона из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Наполи" Жуан Жезус не сможет помочь своей команде до завершения сезона. Об этом пишет Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, футболист получил мышечную травму бедра правой ноги. Повреждение произошло в недавнем матче Серии А против "Эмполи" (3:0), в котором защитник был вынужден досрочно покинуть поле.

Жуан Жезус уже начал процесс восстановления, однако, по прогнозам врачей, его возвращение на поле в этом сезоне исключено.

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Наполи Жуан Жезус
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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Екатерина Власова
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