Милан летом хочет выкупить права на защитника Манчестер Сити

"Милан" летом намерена выкупить права на защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера, присоединившегося к "россонери" в январе на правах аренды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руководство итальянского клуба уверено в целесообразности полноценного трансфера английского защитника.

Добавим, что Уокер в текущем сезоне сыграл 30 матчей – 2122 минуты.