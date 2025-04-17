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Милан летом хочет выкупить права на защитника Манчестер Сити
Уокер может не вернуться в Манчестер Сити
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" летом намерена выкупить права на защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера, присоединившегося к "россонери" в январе на правах аренды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Руководство итальянского клуба уверено в целесообразности полноценного трансфера английского защитника.
Добавим, что Уокер в текущем сезоне сыграл 30 матчей – 2122 минуты.
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Источник:Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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