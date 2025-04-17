Лидеры Серии А приближаются к подписанию звезды Марселя

Миланский "Интер" приближается к подписанию звездного футболиста «Марселя».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что представители "нерадзурри" продвигаются в переговорах по трансферу Луиса Энрике. Руководство французского клуба требует за 23-летнего бразильца почти 35 миллионов евро.

Предложение "Интера" меньше запрашиваемой суммы на 10 миллионов евро, но стороны продолжают вести разговор.

Отмечается, что мюнхенская "Бавария" тоже заинтересована в его подписании.

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В этом сезоне Луис Энрике забил 9 голов и отдал 8 ассистов в 31 матче за "Марсель" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.