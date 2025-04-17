  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лидеры Серии А приближаются к подписанию звезды Марселя
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидеры Серии А приближаются к подписанию звезды Марселя

Италия

Ведутся переговоры

Лидеры Серии А приближаются к подписанию звезды Марселя

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Миланский "Интер" приближается к подписанию звездного футболиста «Марселя».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что представители "нерадзурри" продвигаются в переговорах по трансферу Луиса Энрике. Руководство французского клуба требует за 23-летнего бразильца почти 35 миллионов евро.

Предложение "Интера" меньше запрашиваемой суммы на 10 миллионов евро, но стороны продолжают вести разговор.

Отмечается, что мюнхенская "Бавария" тоже заинтересована в его подписании.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Луис Энрике забил 9 голов и отдал 8 ассистов в 31 матче за "Марсель" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Команда Миколенко может перехватить трансферную цель Интера
yellow-arrow
Милан летом хочет выкупить права на защитника Манчестер Сити
yellow-arrow
За звездным одноклубником Цыганкова следят клубы из Англии и Италии
Интер (Милан) Марсель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости