Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидеры Серии А приближаются к подписанию звезды Марселя
Ведутся переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" приближается к подписанию звездного футболиста «Марселя».
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что представители "нерадзурри" продвигаются в переговорах по трансферу Луиса Энрике. Руководство французского клуба требует за 23-летнего бразильца почти 35 миллионов евро.
Предложение "Интера" меньше запрашиваемой суммы на 10 миллионов евро, но стороны продолжают вести разговор.
Отмечается, что мюнхенская "Бавария" тоже заинтересована в его подписании.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Луис Энрике забил 9 голов и отдал 8 ассистов в 31 матче за "Марсель" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Стали известны детали ликвидации бывшего украинского футзалиста, воевавшего за РФ
- Тибо Куртуа прокомментировал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Арсенала
- Рада может отменить военное положение досрочно. Известно, по каким причинам
- Известный клуб под руководством чемпиона мира вернулся в Серию A спустя сезон после вылета
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны