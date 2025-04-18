Ювентус определился с главной трансферной целью на следующий сезон

Туринский "Ювентус" уже определился с главной трансферной целью на следующий сезон.

Как сообщил журналист Даниэле Лонго из издания Calciomercato, руководство "старой синьоры" собирается подписать Сандро Тонали из "Ньюкасла", но английский клуб будет рассматривать предложения только от 70 миллионов евро.

Отмечается, что этим летом "бьянконери" могут предложить "Ньюкаслу" 30 миллионов евро и Дугласа Луиза в обмен на 24-летнего итальянского полузащитника, чтобы попытаться их убедить. Поскольку "Манчестер Сити" хочет подписать Бруно Гимараеша, "сорокам" нужна замена, поэтому они могут рассмотреть такой вариант.

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В этом сезоне Сандро Тонали отметился 5 голами и 3 ассистами в 39 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах. По версии популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.