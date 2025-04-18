Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звезда Марселя согласился на переход в Интер
Но до сделки еще далеко
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации журналиста Маттео Моретто, полузащитник Луис Энрике дал согласие на трансфер в "Интер" этим летом. Впрочем, договоренность между его нынешним клубом, "Марселем", и миланским грандом пока что не достигнута.
"Интер" стремится завершить сделку уже в мае, чтобы бразилец был доступен на Клубном Чемпионате мира, первый матч которого команда сыграет против "Монтеррея" 18 июня. По данным источника, между клубами существует расхождение в оценке игрока – около 10 миллионов евро.
Луис Энрике привлек значительное внимание после прорывного сезона на юге Франции. Кроме "Интера", интерес к фланговому игроку, который также может действовать на позиции вингбека, проявляют "Бавария", "Ньюкасл" и "Ноттингем Форест".
Добавим, что в этом сезоне Луис Энрике забил 9 голов и отдал 8 ассистов в 31 матче за "Марсель" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Триллер в Манчестере, позор в Лондоне, новый контракт ван Дейка и возможное прощание Анчелотти. Главные новости за 17 апреля
- Таблица коэффициентов. Конкурент Украины наращивает отрыв и заканчивает сезон
- Известны пары полуфиналов Лиги Европы
- "Меня вообще раздражает это", - итальянский журналист резко раскритиковал Довбика
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Красная карточка для кошелька: Милитао будет платить бывшей жене в шесть раз больше