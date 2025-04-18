Звезда Марселя согласился на переход в Интер

По информации журналиста Маттео Моретто, полузащитник Луис Энрике дал согласие на трансфер в "Интер" этим летом. Впрочем, договоренность между его нынешним клубом, "Марселем", и миланским грандом пока что не достигнута.

"Интер" стремится завершить сделку уже в мае, чтобы бразилец был доступен на Клубном Чемпионате мира, первый матч которого команда сыграет против "Монтеррея" 18 июня. По данным источника, между клубами существует расхождение в оценке игрока – около 10 миллионов евро.

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Луис Энрике привлек значительное внимание после прорывного сезона на юге Франции. Кроме "Интера", интерес к фланговому игроку, который также может действовать на позиции вингбека, проявляют "Бавария", "Ньюкасл" и "Ноттингем Форест".

Добавим, что в этом сезоне Луис Энрике забил 9 голов и отдал 8 ассистов в 31 матче за "Марсель" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.