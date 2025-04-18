Защитник Интера считает, что его команда способна победить всех в Европе

Центральный защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони высказался об игре своей команды в этом сезоне.

"В противостоянии с "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов мы хотели показать миру, что не случайно тут оказались и играем на наивысшем уровне. Мы уступаем другим трем полуфиналистам в индивидуальном плане, но у нас есть прекрасная команда, которая может победить их всех. Мы верим в это и уверены в своих силах.

Некоторые сомневаются в моих способностях? В Италии часто не лучшим образом говорят о местных игроках, и я замечаю, что некоторые защитники в Европе, которых считают монстрами в обороне, делают гораздо больше ошибок, чем я. Я работаю над тем, чтобы становиться лучше", — сказал Бастони изданию La Gazzetta dello Sport.