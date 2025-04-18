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Защитник Интера считает, что его команда способна победить всех в Европе

Италия

Смелое заявление

Защитник Интера считает, что его команда способна победить всех в Европе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони высказался об игре своей команды в этом сезоне.

"В противостоянии с "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов мы хотели показать миру, что не случайно тут оказались и играем на наивысшем уровне. Мы уступаем другим трем полуфиналистам в индивидуальном плане, но у нас есть прекрасная команда, которая может победить их всех. Мы верим в это и уверены в своих силах.

Некоторые сомневаются в моих способностях? В Италии часто не лучшим образом говорят о местных игроках, и я замечаю, что некоторые защитники в Европе, которых считают монстрами в обороне, делают гораздо больше ошибок, чем я. Я работаю над тем, чтобы становиться лучше", — сказал Бастони изданию La Gazzetta dello Sport.

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Напомним, что "Интер" имеет шанс выиграть требл в этом сезоне. Подопечные Симоне Индзаги лидируют в турнирной таблице Серии А, продолжают борьбу за победу в Кубке Италии и Лиге чемпионов.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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