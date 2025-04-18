Ювентус рассматривает возможность возвращения своего бывшего защитника

В 2024 году туринский "Ювентус" окончательно продал Кони де Винтера в "Дженоа" после аренды, но теперь туринский клуб рассматривает вариант его возвращения.

Как сообщает журналист Мирко Ди Натале, "Ювентус" серьезно размышляет о возвращении бельгийца, на которого также претендуют другие клубы – "Эвертон" и "Вест Хэм" активно работают над трансфером, а также заинтересованность проявляют "Наполи", "Интер", "Рома" и "Милан", и наиболее решительно настроены именно неаполитанцы.

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Впрочем, для всех клубов, кроме "Ювентуса", стоимость трансфера составит 25 миллионов евро. "Старая синьора" же имеет преимущество – пункт о 25% от суммы перепродажи, что снижает фактическую стоимость для туринцев до около 15 миллионов. Сам игрок не против возвращения, но ситуация будет зависеть от активности других претендентов.

Добавим, что в этом сезоне на счету защитника 3 гола в 21 матче за "Дженоа" во всех турнирах.