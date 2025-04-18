Основной форвард Интера получил легкую мышечную травму

Нападающий "Интера" Маркус Тюрам получил мышечную травму, что может помешать футболисту сыграть в воскресном матче Серии А против "Болоньи". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Сегодня утром игрок прошел медицинское обследование в Istituto Humanitas di Rozzano. Тесты выявили усталость в приводящих мышцах левого бедра. Его состояние будет оцениваться ежедневно", - говорится в официальном заявлении "Интера".

Маркус в текущем сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 17 голов и отдал 9 ассистов.