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Основной форвард Интера получил легкую мышечную травму
Тюрам прошел медицинское обследование
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Интера" Маркус Тюрам получил мышечную травму, что может помешать футболисту сыграть в воскресном матче Серии А против "Болоньи". Об этом сообщила пресс-служба клуба.
"Сегодня утром игрок прошел медицинское обследование в Istituto Humanitas di Rozzano. Тесты выявили усталость в приводящих мышцах левого бедра. Его состояние будет оцениваться ежедневно", - говорится в официальном заявлении "Интера".
Маркус в текущем сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 17 голов и отдал 9 ассистов.
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