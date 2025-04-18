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Основной форвард Интера получил легкую мышечную травму

Италия

Тюрам прошел медицинское обследование

Основной форвард Интера получил легкую мышечную травму

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Интера" Маркус Тюрам получил мышечную травму, что может помешать футболисту сыграть в воскресном матче Серии А против "Болоньи". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Сегодня утром игрок прошел медицинское обследование в Istituto Humanitas di Rozzano. Тесты выявили усталость в приводящих мышцах левого бедра. Его состояние будет оцениваться ежедневно", - говорится в официальном заявлении "Интера".

Маркус в текущем сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 17 голов и отдал 9 ассистов.

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Источник:
Іnter
Опубликовал: Екатерина Власова
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