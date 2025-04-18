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"Мы должны продолжать жить этой мечтой". Антонио Конте озвучил главную цель Наполи в этом сезоне
Риторика наставника остается неизменной
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте высказался о борьбе за чемпионство Италии.
"В первую очередь мы должны гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Победа в следующей игре приблизит нас к этому. Мы пытаемся бороться за чемпионство, поэтому нам нужно нужно нужно продолжать жить этой мечтой до конца, хотя это будет нелегко, но мы должны давать надежду нашим болельщикам".
Напомним, что в субботу, 19-го апреля, "Наполи" сыграет с "Монцой". Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.
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Команда Антонио Конте сейчас имеет в своем активе 68 очков после 32-го тура в чемпионате Италии и находится на втором месте в турнирной таблице Серии А, отставая от "Интера" лишь не три очка.
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