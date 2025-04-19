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Тренер Наполи расхвалил игру Интера. В чем дело?

Италия

Они делают важные вещи для развития итальянского футбола ©

Тренер Наполи расхвалил игру Интера. В чем дело?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду "Интер" сыграл вничью с "Баварией" - 2:2, однако по сумме двух матчей счет был в пользу итальянской команды - 4:3. Теперь "Интер" должен встретиться с "Барселоной" в полуфинале Лиги чемпионов.

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте высказался об успешной игре "Интера" в рамках Лиги чемпионов.

"Приветствую "Интер", который вышел в полуфинал, обыграв сильную команду. Как футбольный человек, для которого "Интер" соперник, я должен поздравить их. И без этого матча мы понимаем, насколько они сильны. Они делают важные вещи для развития итальянского футбола", — сказал Конте.

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Полуфинальные матчи с участием "Интера" состоятся 30 апреля и 6 мая.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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