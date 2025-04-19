Серия А. Команда Сеска Фабрегаса практически вышла из борьбы против вылета

Серия А. 33-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Комо" 0:3

Голы: Диао 33, 90+1, Гольданига 84

"Комо" планомерно шел к этому и в итоге дошел. В Серии А в этом сезоне выделяли восемь команд, боровшихся против вылета. Однако практически всегда добавляли, что команда Сеска Фабрегаса выйдет из этого. Она вышла. 12-ое место в 15-ти очках над зоной вылета перед матчами всех конкурентов и в целом прочное место в Серии А. Настало время.

Моментов обеих команд хватало, оба вратаря работали серьезно. В итоге Диао избежал офсайдной ловушки и замкнул пас Паса вразрез. "Лечче" отвечал, Бютез тащил удар из-под перекладины. Затем Да Кунья навесил штрафной и Гольданига, защитник, забил головой. В итогге Стрефецца забросил в штрафную, а Диао замкнул.

Стретегически важная победа для "Комо". Теперь команда Сеска Фабрегаса в шести местах и 15-ти очках над зоной вылета. Она близка к оформлению места в Серии А. А "Лечче" в двух очках и одном месте над сзоной вылета.