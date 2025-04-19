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Рома – Верона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Артёма Довбика борется за еврокубковые места. "Верона" же в 8-ми баллах от зоны вылета и их цель – сохраниться в лиге.
Станет ли домашний стадион преимуществом для "Ромы"? Или "Верона" проявит характер. Узнаем в матче.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на платформе Megogo
Серия А. 33-й тур
19 апреля 2025. Рим. "Стадио Олимпико"
Главный судья: Лука Пайретто (Италия)
Трансляция: Megogo Футбол 1
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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