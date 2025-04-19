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Рома – Верона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
Обновлено

Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени

Рома – Верона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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Команда Артёма Довбика борется за еврокубковые места. "Верона" же в 8-ми баллах от зоны вылета и их цель – сохраниться в лиге.

Станет ли домашний стадион преимуществом для "Ромы"? Или "Верона" проявит характер. Узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на платформе Megogo

Серия А. 33-й тур

19 апреля 2025. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Лука Пайретто (Италия)

Трансляция: Megogo Футбол 1

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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