Рома – Верона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Команда Артёма Довбика борется за еврокубковые места. "Верона" же в 8-ми баллах от зоны вылета и их цель – сохраниться в лиге.

Станет ли домашний стадион преимуществом для "Ромы"? Или "Верона" проявит характер. Узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Серия А. 33-й тур

19 апреля 2025. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Лука Пайретто (Италия)

Трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Рома - Верона Смотреть трансляцию

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