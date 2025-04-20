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Болонья – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Симоне Индзаги верит в требл

Болонья – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

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Прекрасная форма и характер миланского клуба позволяет им реально претендовать на требл по итогам сезона. Но нельзя сбавлять темп ни в чемпионате, ни в Кубке, ни в Лиге Чемпионов.

В этот раз испытание действительно сложное, ведь команда Индзаги едет в гости в "Болонью".

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 апреля.

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Серия А. 33-й тур.

20 апреля. 19:00. Болонья. "Ренато Далл'Ара"

Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Болонья" — "Интер"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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