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Болонья – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Симоне Индзаги верит в требл
Getty Images / Global Images Ukraine
Прекрасная форма и характер миланского клуба позволяет им реально претендовать на требл по итогам сезона. Но нельзя сбавлять темп ни в чемпионате, ни в Кубке, ни в Лиге Чемпионов.
В этот раз испытание действительно сложное, ведь команда Индзаги едет в гости в "Болонью".
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 апреля.
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Серия А. 33-й тур.
20 апреля. 19:00. Болонья. "Ренато Далл'Ара"
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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