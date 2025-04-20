Милан – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Разговоры о вероятном чемпионстве для "Аталанты" уже давно утихли. Впрочем, теперь команда борется за попадание в топ-4, поэтому очки набирать все еще нужно. В этот раз у них непростое испытание: выезд на "Сан-Сиро", чтобы играть против "Милана". Выйдет ли у них забрать свое?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 20 апреля.

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Серия А. 33-й тур.

20 апреля. 21:45. Милан. "Сан-Сиро"

Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

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