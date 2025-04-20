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Милан – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Гасперини попытается закрепиться на третьем месте
Getty Images/Global Images Ukraine
Разговоры о вероятном чемпионстве для "Аталанты" уже давно утихли. Впрочем, теперь команда борется за попадание в топ-4, поэтому очки набирать все еще нужно. В этот раз у них непростое испытание: выезд на "Сан-Сиро", чтобы играть против "Милана". Выйдет ли у них забрать свое?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 20 апреля.
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Серия А. 33-й тур.
20 апреля. 21:45. Милан. "Сан-Сиро"
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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