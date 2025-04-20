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Серия А. Рома – Верона 1:0. Максимальный результат при минимальных усилиях
Быстрый мяч принес 3 балла
Getty Images/Global Images Ukraine
"Волкам" повезло забить уже на старте поединка, потому что в дальнейшем с созданием атак возникали проблемы. Эльдор Шомуродов с близкого расстояния отправил мяч в сетку, откликнувшись на точный пас, который отдал Матиас Суле. Счет стал 1:0. Соперник мало в чем уступал, поэтому интрига сохранялась до финального свистка. Гости даже чаще пробивали по воротам (8-6), но это также указывает, как слабо сыграли "капитолини" в атаке.
На 70-й минуте Клаудио Раньери принял решение произвести замену. Алексис Салемакерс был выведен из игры, вместо него на поле появился Артем Довбик. Украинцу не удалось внести существенных изменений в атаку хозяев. Приблизительно через 2 минуты после своего появления на "Олимпико" форвард нанес единственный удар, но мяч пролетел мимо цели.
В конце концов, обе команды довольно скромно показали себя возле штрафных площадок друг друга. Футболисты всего 5 раз попали в створ за всю игру, поэтому у вратарей работы было немного.
Серия А. 33 тур
Рома – Верона 1:0
Гол: Шомуродов, 4
- Рома: Свилар – Челик, Манчини, Н’Дика, Анхелино – Коне, Кристанте – Салемакерс (Довбик, 70), Бальданци (Пизилли, 63), Суле (Ренш, 82) – Шомуродов (Эль-Шаарави, 82)
- Верона: Монтипо – Гиларди, Коппола, Валентини (Фресе, 80) – Чачуа, Дуда (Ливраменто, 80), Давидович (Сердар, 57), Бернед (Суслов, 57), Брадарич – Сарр, Москера (Ниассе, 76)
Предупреждения: Бернед, 12, Валентини, 57 (Верона)
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