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Тренер Наполи заявил, что может стать причиной его ухода из команды
Нет покупок – нет Антонио Конте
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Наполи" Антонио Конте требует от руководства "голубых" покупку новых футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Italia.
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По информации источника, Антонио Конте готов сесть за стол переговоров с президентом "Наполи", чтобы обсудить предстоящие покупки футболистов для усиления состава перед началом сезона 2025/26.
Добавим, что "Наполи" занимает 2 место в турнирной таблице Серии А.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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