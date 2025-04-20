Тренер Наполи заявил, что может стать причиной его ухода из команды

Тренер "Наполи" Антонио Конте требует от руководства "голубых" покупку новых футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, Антонио Конте готов сесть за стол переговоров с президентом "Наполи", чтобы обсудить предстоящие покупки футболистов для усиления состава перед началом сезона 2025/26.

Добавим, что "Наполи" занимает 2 место в турнирной таблице Серии А.