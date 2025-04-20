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Рома – Верона 1:0. Видео гола и обзор матча

Италия
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Единственный точный удар в поединке на счету конкурента Довбика

Рома – Верона 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Римская "Рома" возвращается на победный путь. На этот раз команда Раньери взяла верх над середняком чемпионата Италии. Единственный гол в матче был забит на четвертой минуте конкурентом Артема Довбика Эльдором Шомуродовым. Сам украинец вышел на поле по ходу второго тайма.

"Рома" – "Верона" 1:0

Гол: Шомуродов 4

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