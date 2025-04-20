Рома – Верона 1:0. Видео гола и обзор матча

Римская "Рома" возвращается на победный путь. На этот раз команда Раньери взяла верх над середняком чемпионата Италии. Единственный гол в матче был забит на четвертой минуте конкурентом Артема Довбика Эльдором Шомуродовым. Сам украинец вышел на поле по ходу второго тайма.

"Рома" – "Верона" 1:0

Гол: Шомуродов 4