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Рома – Верона 1:0. Видео гола и обзор матча
Единственный точный удар в поединке на счету конкурента Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine
Римская "Рома" возвращается на победный путь. На этот раз команда Раньери взяла верх над середняком чемпионата Италии. Единственный гол в матче был забит на четвертой минуте конкурентом Артема Довбика Эльдором Шомуродовым. Сам украинец вышел на поле по ходу второго тайма.
"Рома" – "Верона" 1:0
Гол: Шомуродов 4
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