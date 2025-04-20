Известно, сколько длится беспроигрышная серия команды Артема Довбика

"Рома" обыграла "Верону" со счетом 1:0. Эта победа подопечных Клаудио Раньери стала 12-й.

В общем, беспроигрышная серия в чемпионате Италии "Ромы" продолжается уже 17 матчей (у них 12 побед и 5 ничьих).

Добавим, что последний раз команда проигрывала в декабре, тогда она уступила "Комо" со счетом 2:0.

Также перед началом матча против "Вероны" украинскому нападающему Артему Довбику вручили награду лучшего игрока Серии А в марте.