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Коваленко против Венеции или нет? Эмполи опубликовал стартовый состав на матч
Игра начнется в 16:00
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник итальянского клуба "Эмполи", Виктор Коваленко не будет в матче 33-го тура Серии А.
Главный тренер "Эмполи" Роберто Д’Аверса на игру с "Венецией" не добавил в заявку Виктора Коваленко. Напомним, в прошлом матче против "Наполи" Коваленко вышел из старта.
STARTING XI | #EmpoliVenezia— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 20, 2025
Alle 15.00 al #CarloCastellani #ComputerGrossArena la sfida contro il #Venezia: ecco la nostra formazione ⬇
EMPOLI: Vasquez; Goglichidze, Grassi, Henderson, Fazzini, Gyasi, Cacace, Viti, Colombo, Marianucci, Esposito pic.twitter.com/6qnnx2A8AV
Следить за матчем можно будет в матч-центре UA-Футбол.
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