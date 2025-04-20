Коваленко против Венеции или нет? Эмполи опубликовал стартовый состав на матч

Полузащитник итальянского клуба "Эмполи", Виктор Коваленко не будет в матче 33-го тура Серии А.

Главный тренер "Эмполи" Роберто Д’Аверса на игру с "Венецией" не добавил в заявку Виктора Коваленко. Напомним, в прошлом матче против "Наполи" Коваленко вышел из старта.

STARTING XI | #EmpoliVenezia

Alle 15.00 al #CarloCastellani #ComputerGrossArena la sfida contro il #Venezia: ecco la nostra formazione ⬇



EMPOLI: Vasquez; Goglichidze, Grassi, Henderson, Fazzini, Gyasi, Cacace, Viti, Colombo, Marianucci, Esposito pic.twitter.com/6qnnx2A8AV — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 20, 2025

Следить за матчем можно будет в матч-центре UA-Футбол.