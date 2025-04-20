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Коваленко против Венеции или нет? Эмполи опубликовал стартовый состав на матч

Италия

Игра начнется в 16:00

Коваленко против Венеции или нет? Эмполи опубликовал стартовый состав на матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник итальянского клуба "Эмполи", Виктор Коваленко не будет в матче 33-го тура Серии А.

Главный тренер "Эмполи" Роберто Д’Аверса на игру с "Венецией" не добавил в заявку Виктора Коваленко. Напомним, в прошлом матче против "Наполи" Коваленко вышел из старта.

Следить за матчем можно будет в матч-центре UA-Футбол.

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Виктор Коваленко Венеция Эмполи
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Источник:
EmpoliFC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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