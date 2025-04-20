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Рома договорилась о продлении контракта с конкурентом Довбика
Несмотря на прежнее желание продать
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" договорилась о продлении контракта с нападающим Эльдором Шомуродовым. Об этом сообщает Николо Скира.
Контракт между сторонами согласован до 2027 года. Текущее соглашение завершалось летом 2026 года.
Шомуродов хочет остаться в Риме, несмотря на то, что он был в шаге от продажи во время прошлого трансферного окна – в январе.
В текущем сезоне на счету Узбекистана 10 результативных действий (7+3) в 32 матчах. В общей сложности он провел на поле 1101 минуту – в среднем 34,4 минуты за поединок.
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