Рома договорилась о продлении контракта с конкурентом Довбика

"Рома" договорилась о продлении контракта с нападающим Эльдором Шомуродовым. Об этом сообщает Николо Скира.

Контракт между сторонами согласован до 2027 года. Текущее соглашение завершалось летом 2026 года.

Шомуродов хочет остаться в Риме, несмотря на то, что он был в шаге от продажи во время прошлого трансферного окна – в январе.

В текущем сезоне на счету Узбекистана 10 результативных действий (7+3) в 32 матчах. В общей сложности он провел на поле 1101 минуту – в среднем 34,4 минуты за поединок.