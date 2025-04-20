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Приятное. Клуб Довбика повторил достижение сезона 2015/16
Такое сложно повторить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб Довбика повторил достижение сезона 2015/16.
"Рома" не проигрывает уже 17 матчей подряд в одном сезоне Серии А впервые с периода с января по май 2016 года.
Тогда под руководством Лучано Спалетти, "Волки" 14 раз победили и ещё 3 раза сыграли вничью.
В нынешнем сезоне "Рома" 12 раз победила и пять раз сыграла вничью. Последний раз команда проигрывала "Комо" 15 декабря 2024 года (0:2).
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Сейчас "Рома" занимает 6-е место в Серии А с 57-ю очками.
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Источник:Opta Paolo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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